Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"
Фото: instagram/cristiano
Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду намерен решить вопрос о клубной прописке в "Аль-Насре" в течение января, сообщает Zakon.kz.
По информации CNN Portugal, действующее соглашение Роналду с саудовским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.
По правилам Международной федерации футбола игрок может вести переговоры с другими командами с 1 января.
В 83 играх за саудовскую команду Роналду записал на свой счет 74 гола и 18 результативных передач.
Ранее Роналду получил приз лучшего бомбардира всех времен от Globe Soccer Awards.
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