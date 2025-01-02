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Спорт

Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"

Криштиану Роналду решает свою судьбу в &quot;Аль-Насре&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 05:24 Фото: instagram/cristiano
Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду намерен решить вопрос о клубной прописке в "Аль-Насре" в течение января, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN Portugal, действующее соглашение Роналду с саудовским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.

По правилам Международной федерации футбола игрок может вести переговоры с другими командами с 1 января.

В 83 играх за саудовскую команду Роналду записал на свой счет 74 гола и 18 результативных передач.

Ранее Роналду получил приз лучшего бомбардира всех времен от Globe Soccer Awards.

Аксинья Титова
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