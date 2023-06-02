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Врачи обнаружили связь между продолжительностью жизни и ежедневными оргазмами

Врачи обнаружили связь между продолжительностью жизни и ежедневными оргазмами Фото: pixabay
Российский геронтолог Илья Соловьев заявил, что ежедневные оргазмы могут продлить жизнь на 8 лет, сообщает Zakon.kz.

Соловьев рассказал Lenta.ru, что исследователи провели эксперимент с участием 900 мужчин в возрасте 45-59 лет.

За время исследования ушли из жизни 150 мужчин. Ученые установили, что среди тех, кто часто достигал оргазма, доля летальных исходов была на 50 процентов ниже по сравнению с группой с самой низкой частотой оргазмов. Наиболее четкую взаимосвязь оргазмов и продолжительности жизни выявили в группе лиц с ишемической болезнью сердца, пояснил геронтолог. Среди тех, у кого годовое количество оргазмов достигало сотни (примерно два в неделю), доля летальных исходов была на 68 процентов ниже, чем в группе тех, у кого оргазм случался раз в месяц.

Как выяснили ученые, около 700 оргазмов в год могут увеличить ожидаемую продолжительность жизни на восемь лет. Для мужчин большую роль играет частота оргазмов, а для женщин – их качество.

Ранее сообщалось, что ученые назвали семь продуктов, полезных для сна.

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