#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
514.65
544.6
5.17
Наука и технологии

Ученые обнаружили связь между наличием собственного жилья и продолжительностью жизни

Руки , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 18:57 Фото: pixabay
Исследователи выяснили, что между наличием собственного жилья и продолжительностью жизни есть связь. По их мнению, на долголетии отражается возраст, в котором произошла покупка квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Оксфордского университета указали в журнале Demography, что счастливые обладатели собственной крыши над головой в среднем живут на 0,36-0,42 года дольше тех, кто вынужден ее арендовать.

Такие выводы эксперты сделали на основании данных переписи населения США в 1920 и 1940 годах, а также информации о смертности из системы социального обеспечения. Предполагается, что причина долголетия собственников в том, что при наличии крова легче копить финансы и уберечься от лишнего стресса.

Что интересно, на шанс прожить дольше влияет и возраст, в котором человек обзавелся недвижимостью. Так, утверждают ученые, мужчины, ставшие владельцами домов в раннем взрослом возрасте, жили примерно на шесть месяцев дольше тех, кто на тот момент времени предпочел аренду.

Ранее Zakon.kz делился рекомендациями врачей с соотечественниками, которые хотят дожить до 100 лет.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
За полвека популяция акул сократилась вдвое – исследование
Наука и технологии
08:54, Сегодня
За полвека популяция акул сократилась вдвое – исследование
Ученые раскрыли причины страха упущенной возможности
Наука и технологии
01:55, 09 декабря 2024
Ученые раскрыли причины страха упущенной возможности
Шестилетний мальчик нашел камень, который оказался редким орудием неандертальцев
Наука и технологии
15:52, 08 декабря 2024
Шестилетний мальчик нашел камень, который оказался редким орудием неандертальцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: