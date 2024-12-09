Ученые обнаружили связь между наличием собственного жилья и продолжительностью жизни

Исследователи выяснили, что между наличием собственного жилья и продолжительностью жизни есть связь. По их мнению, на долголетии отражается возраст, в котором произошла покупка квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Оксфордского университета указали в журнале Demography, что счастливые обладатели собственной крыши над головой в среднем живут на 0,36-0,42 года дольше тех, кто вынужден ее арендовать.

Такие выводы эксперты сделали на основании данных переписи населения США в 1920 и 1940 годах, а также информации о смертности из системы социального обеспечения. Предполагается, что причина долголетия собственников в том, что при наличии крова легче копить финансы и уберечься от лишнего стресса.

Что интересно, на шанс прожить дольше влияет и возраст, в котором человек обзавелся недвижимостью. Так, утверждают ученые, мужчины, ставшие владельцами домов в раннем взрослом возрасте, жили примерно на шесть месяцев дольше тех, кто на тот момент времени предпочел аренду.

Ранее Zakon.kz делился рекомендациями врачей с соотечественниками, которые хотят дожить до 100 лет.