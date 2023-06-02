"Ролан Гаррос": с кем встретится в третьем круге турнира наша Юлия Путинцева

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (58-е место) проведет свой очередной матч в пятницу, 2 июня, с американкой Слоан Стивенс, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sports.kz, прямая трансляция этой игры начнется в 18:30 по астанинскому времени.

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Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева сенсационно обыграла 19-ю ракетку мира и шагнула в третий круг туринира. Во втором круге казахстанка встречалась с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Встреча, длившаяся 2 часа и 26 минут, завершилась победой Юлии со счетом 6:3, 4:6, 6:2. По ходу игры Путинцева один раз подала навылет и реализовала семь брейк-поинтов из 13-ти (54%).