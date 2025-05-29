Юлия Путинцева вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 29 мая продолжает уверенное выступление на Открытом чемпионате Франции, сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга "Ролан Гаррос" она одержала победу над Джоанной Гарленд из Китайского Тайбэя со счетом 7:6, 6:3. Встреча длилась 1 час 59 минут, пишет sportarena.kz.



Для соперниц это было первое очное противостояние.

В третьем круге Путинцевой предстоит встреча с молодой российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Напомним, турнир "Ролан Гаррос" проходит в Париже с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой является представительница Польши Ига Швентек.

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