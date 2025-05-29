#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
509.26
574.75
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
509.26
574.75
6.46
Спорт

Юлия Путинцева вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Юлия Путинцева, &quot;Ролан Гаррос&quot;, теннис , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 19:14 Фото: КФТ РК
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 29 мая продолжает уверенное выступление на Открытом чемпионате Франции, сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга "Ролан Гаррос" она одержала победу над Джоанной Гарленд из Китайского Тайбэя со счетом 7:6, 6:3. Встреча длилась 1 час 59 минут, пишет sportarena.kz. 

Для соперниц это было первое очное противостояние.

В третьем круге Путинцевой предстоит встреча с молодой российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Напомним, турнир "Ролан Гаррос" проходит в Париже с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой является представительница Польши Ига Швентек.

Ранее Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос". 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос"
Спорт
17:15, Сегодня
Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос"
"Реал" второй год подряд возглавляет список самых дорогих клубов Европы
Спорт
16:51, Сегодня
"Реал" второй год подряд возглавляет список самых дорогих клубов Европы
Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций
Спорт
15:31, Сегодня
Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: