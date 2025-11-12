Три улицы предложили переименовать в Астане

Депутаты маслихата на заседании 12 ноября 2025 года поддержали предложение переименовать три улицы в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп внес на рассмотрение депутатов три предложения.

"Предлагаем ряду улиц присвоить имена двух иностранных деятелей и одного города. Все предложения направлены на улучшение дипломатических отношений с зарубежными странами и отвечает принципам паритета", – сказал он.

Так, предлагается улицу с проектным названием Е-754 в районе Нура назвать в честь столицы Болгарии – София.

"Ранее у них появилась улица в честь нашей столицы – Астаны. Там расположены отель Хилтон, несколько музеев и сад. В рамках паритета предлагаем так назвать, присвоить этой улице такое название", – мотивировал спикер.

Улицу Е-15 предлагается назвать в честь общественного деятеля Мухамеда Али Джинна, почитаемого как отца-основателя Пакистана. Со своей стороны власти Пакистана готовы одну из улиц в Исламабаде назвать в честь Абая Кунанбаева.

Третье предложение касается улицы, расположенной на участке между проспектами Туран и Кабанбай батыра, – эту улицу предлагают назвать в честь Марко Поло – венецианского купца и путешественника.

Отмечается, что он внес значительный вклад в изучение истории народов Евразии и оставил важные свидетельства о предках, населявших территорию современного Казахстана.

Ранее в Астане утвердили названия 18 станций легкорельсового транспорта (LRT).

