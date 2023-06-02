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Впервые в Казахстане молодые писатели и поэты получат Президентскую литературную премию

Впервые в Казахстане молодые писатели и поэты получат Президентскую литературную премию Фото: unsplash
В Казахстане в 2023 году для господдержки молодых талантов и формирования нового поколения авторов впервые будет вручена специальная Президентская литературная премия, сообщает Zakon.kz.

Об этом на встрече с молодыми литераторами 2 июня заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

Лауреаты Президентской литературной премии будут определены в четырех номинациях: "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Победители в каждой из категорий получат по 4 млн тенге, звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии", диплом и нагрудный знак.

"Участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются с 1 до 30 июня в бумажном и электронном видах. Главное условие – предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовшими ранее в национальных и международных конкурсах".Пресс-служба МКС РК

Как отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов, подобные начинания необходимы не только для развития отечественной литературы, но и для увеличения объема контента на казахском языке.

"Особенно, в области детской литературы. Повышенное внимание уделяется театральному искусству. Наша цель – значительно увеличить число постановок отечественных авторов. Уверен, молодые драматурги сыграют в этом важную роль".Асхат Оралов

30 мая стало известно об изменении правил присуждения президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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