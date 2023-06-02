Аэропорт Астаны обратился к пассажирам из-за топоров

Аэропорт Астаны обратился к пассажирам, которых призывает не летать с топорами, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба столичной воздушной гавани просит вылетающих внимательнее собирать багаж.

За три месяца 2023 года Международный аэропорт Астаны обслужил почти 660 тыс. пассажиров. При этом службой авиационной безопасности воздушной гавани при досмотре путешественников изъято 5177 запрещенных предметов и веществ, в том числе 124 единицы холодного и газового оружия, 66 перцовых баллончиков и электрошокеров, семь кастетов, 582 предмета, имитирующих оружие, 65 боеприпасов, 44 взрывчатых вещества, 24 ядовитых, коррозирующих и других веществ.

"Также у пассажиров обнаружены 72,8 л легковоспламеняющихся жидкостей и 4264 потенциально опасных предмета, ограниченных к перевозке на воздушных суднах. Чаще всего это отвертки, молотки, топоры, колюще-режущие". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Кроме того, выявлены многочисленные попытки провоза в багаже и ручной клади крупных незадекларированных денежных сумм, дела по которым переданы в уполномоченные службы КНБ и КГД МФ РК.

За 2022 год столичная воздушная гавань впервые за свою историю обслужила 6 млн пассажиров, а служба безопасности изъяла у пассажиров более 2 тыс. огнестрельного оружия и 67 780 боеприпасов.

"Из-за особенностей воздушного транспорта в пассажирских авиаперевозках уделяется повышенное внимание вопросам безопасности. Комплекс обязательных мероприятий по обеспечению безопасности полетов направлен на пресечение попыток проникновения на борт лиц с запрещенными веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве средств угроз или насилия над экипажем и пассажирами", – рассказали в пресс-службе столичной воздушной гавани.

В качестве компромисса между вопросами обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в соответствии с мировой практикой проводится выборочный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа вручную.

"Правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Поэтому в аэропорту Астаны с 2015 года используются арочные металлоискатели с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке выбирают необходимые 10% пассажиров.

Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи.

В этой связи, как отметили в пресс-службе столичной воздушной гавани, пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра.

"Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с Законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

31 мая 2023 года стало известно, что сменился глава аэропорта Астаны. Новым председателем правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" стал Ергазы Жолдасов, который ранее занимал должность замглавы по производственной части.

