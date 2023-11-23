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Медики назвали семь продуктов, помогающих при стрессе

Медики назвали семь продуктов, помогающих при стрессе Фото: freepik
Специалисты "Роспотребнадзора" рассказала какие продукты могут помочь избавится от стресса, сообщает Zakon.kz

Итак эксперты рекомендуют употреблять эти семь продуктов:

  • Пшеничные отруби. Лидер по содержанию клетчатки, которая необходима для снижения стресса и тревоги.
  • Инжир. Богат клетчаткой. Кроме того, в нем много магния, который действует как релаксант для нервной системы и уменьшает беспокойство.
  • Жирная морская рыба. Благодаря жирным кислотам омега-3 снижается уровень беспокойства. Также содержит витамины группы В и D, магний и цинк – нужные вещества при стрессе.
  • Брокколи. Содержит клетчатку, магний, витамин С и фолиевую кислоту, предотвращающие симптомы депрессии. Богата сульфорафаном – имеет успокаивающие действие.
  • Темный шоколад. Наверное, наиболее популярное средство в борьбе со стрессом. Продукт активизирует выработку "гормонов счастья" и вызывает легкую эйфорию. Однако важно не увлекаться этим продуктом.
  • Кефир. Источник полезных бактерий, которые положительно влияют на функцию кишечника. Это позволяет снизить уровень тревожности. Также есть триптофан, из которого образуется серотонин.
  • Куркума. Содержит куркумин, который уменьшает воспаления и может иметь эффект антидепрессантов.

Специалисты также советуют не злоупотреблять кофеином. Его избыток провоцирует тревогу и беспокойство.

И отмечают, что плохо влияют на уровень стрессоустойчивости алкоголь, искусственные красители, консерванты и подсластители.

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