Медики назвали семь продуктов, помогающих при стрессе

Специалисты "Роспотребнадзора" рассказала какие продукты могут помочь избавится от стресса, сообщает Zakon.kz

Итак эксперты рекомендуют употреблять эти семь продуктов:

Пшеничные отруби. Лидер по содержанию клетчатки, которая необходима для снижения стресса и тревоги.

Инжир. Богат клетчаткой. Кроме того, в нем много магния, который действует как релаксант для нервной системы и уменьшает беспокойство.

Жирная морская рыба. Благодаря жирным кислотам омега-3 снижается уровень беспокойства. Также содержит витамины группы В и D, магний и цинк – нужные вещества при стрессе.

Брокколи. Содержит клетчатку, магний, витамин С и фолиевую кислоту, предотвращающие симптомы депрессии. Богата сульфорафаном – имеет успокаивающие действие.

Темный шоколад. Наверное, наиболее популярное средство в борьбе со стрессом. Продукт активизирует выработку "гормонов счастья" и вызывает легкую эйфорию. Однако важно не увлекаться этим продуктом.

Кефир. Источник полезных бактерий, которые положительно влияют на функцию кишечника. Это позволяет снизить уровень тревожности. Также есть триптофан, из которого образуется серотонин.

Куркума. Содержит куркумин, который уменьшает воспаления и может иметь эффект антидепрессантов.

Специалисты также советуют не злоупотреблять кофеином. Его избыток провоцирует тревогу и беспокойство.

И отмечают, что плохо влияют на уровень стрессоустойчивости алкоголь, искусственные красители, консерванты и подсластители.

Ранее мы писали о том, как осень влияет на настроение и чувства: психологические аспекты.