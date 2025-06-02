Нереалистичная статистика: проверить Бюро нацстатистики предлагает депутат

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева на правительственном часе 2 июня 2025 года рассказала, к чему приводит некорректная статистика, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Татьяна Савельева заявила, что некорректная статистика – один из ключевых вызовов при внедрении новой методики расчета трансфертов общего характера.

"Официальная и ведомственная статистика не интегрированы и часто противоречат друг другу. Фундаментальные показатели – уровень безработицы, индекс потребительских цен, индекс качества жизни – усечены и методологически искажены. И соответственно, не выполняют функцию ориентира", – отметила она.

Яркий пример – статистика по сельскому хозяйству.

"Фальсификация данных о поголовье скота – почти 5 миллионов голов – была выявлена специальной комиссией после того, как проблему озвучил президент. Это указывает на необходимость пересмотра подходов к формированию данных, которые используются в планировании и оценке государственной политики", – уверена депутат.

Нереалистичная статистика, по ее словам, мешает формированию обоснованных трансфертов:

заниженные показатели уровня жизни приводят к недофинансированию;

завышенные доходные планы не отражают реальную нагрузку на местные бюджеты;

искаженный индекс цен не дает понять, насколько бюджеты способны компенсировать рост стоимости жизни.

Депутат поддерживает предложение Высшей аудиторской палаты о необходимости пересмотра методологий формирования статистических баз данных, а также перехода от простой отчетной статистики к аналитике, основанной на цифровых инструментах и современных подходах к управлению данными.

"Комитет считает обоснованным включение в рекомендации предложения о проведении аудита Бюро национальной статистики – не только на предмет соответствия методик расчета текущей экономической ситуации, но и в части готовности бюро к переходу на расширенную аналитическую функцию, адекватную потребностям бюджетного планирования, территориального выравнивания и оценки конечных эффектов государственной политики", – резюмировала Татьяна Савельева.

11 декабря 2024 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ответил на критику депутатов о махинациях в сфере субсидирования сельского хозяйства.