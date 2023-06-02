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Восемь человек спасли из горящей многоэтажки в Костанае

В Костанае разгорелся пожар в многоквартирном доме Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
2 июня в одном из многоквартирных домов Костаная загорелись сразу три этажа, сообщает Zakon.kz.

В 6:42 в ДЧС Костанайской области поступило сообщение о том, что по адресу: пр. Абая, дом №24, на пятом этаже горит квартира.

Как рассказали в ведомстве, по прибытии пожарные установили, что открытым пламенем горят подсобные помещения на 5, 6, 7 этажах на общей площади 12 кв. м.

В Костанае разгорелся пожар в многоквартирном доме

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

"В тушении пожара были задействованы пять единиц пожарной техники и 15 человек личного состава ДЧС. Специалисты приняли решение эвакуировать людей из зоны задымления с верхних этажей. В результате пожара были спасены восемь человек, из них четверо – дети. Эвакуирован 21 человек, из них пятеро – дети. Жертв нет", – отметила пресс-секретарь ДЧС Костанайской области Айшолпан Баянбаева.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей, состояние стабильное, получают лечение для профилактики.

13 мая 2023 года крупный пожар произошел в частном секторе Астаны. По данным столичного ДЧС, горела хозяйственная постройка с переходом в частный дом и кровлю двухэтажного общежития. Пожар на общей площади 200 кв. м был ликвидирован в 17:48.

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