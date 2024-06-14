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Троих человек спасли из пожара в Костанае

Пожарные , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:53 Фото: МЧС РК
14 июня в Костанае в подвальном помещении одного из многоквартирных жилых домов произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в МЧС, спасатели вытащили из пламени трех человек, двое из которых – дети.

Сам пожар удалось ликвидировать за 27 минут с момента вызова.


"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 человек эвакуировали из горящего бильярдного клуба в Кызылорде.

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