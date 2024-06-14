Троих человек спасли из пожара в Костанае
Фото: МЧС РК
14 июня в Костанае в подвальном помещении одного из многоквартирных жилых домов произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в МЧС, спасатели вытащили из пламени трех человек, двое из которых – дети.
Сам пожар удалось ликвидировать за 27 минут с момента вызова.
"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 18 человек эвакуировали из горящего бильярдного клуба в Кызылорде.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript