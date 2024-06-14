Троих человек спасли из пожара в Костанае

14 июня в Костанае в подвальном помещении одного из многоквартирных жилых домов произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в МЧС, спасатели вытащили из пламени трех человек, двое из которых – дети.

Сам пожар удалось ликвидировать за 27 минут с момента вызова.





"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 человек эвакуировали из горящего бильярдного клуба в Кызылорде.