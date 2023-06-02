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В Шымкенте наградили школьников, которые реанимировали наглотавшегося воды ребенка

В Шымкенте наградили школьников, которые реанимировали наглотавшегося воды ребенка Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
В Департаменте по ЧС Шымкента 2 июня наградили школьников, которые спасли шестилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Рамазана Аманкелдиева и Ердаулета Шынгысхан наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" по приказу министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина.

На торжественном мероприятии присутствовали и родители учеников. Так как Рамазан Аманкелдиев сегодня сдает государственный экзамен, его награда была вручена маме. Также героям вручили памятные подарки от имени руководства ДЧС.

10 мая школьники Ердаулет и Рамазан пришли купаться на реку Бадам и увидели, что утонул маленький мальчик. Они вынесли его на берег. Рамазан Амангельдиев стал реанимировать малыша. Затем Ердаулет Шынгысхан сменил уставшего друга. Вовремя оказанная медицинская помощь спасла жизнь мальчика.

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