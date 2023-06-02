Кто стал сенатором от СКО вместо умершей Гульмиры Каримовой

2 июня прошли выборы депутата Сената Парламента от Северо-Казахстанской области вместо умершей Гульмиры Каримовой. Сенатором от СКО была выбрана председатель филиала партии Amanat по области Асем Рахметова, сообщает Zakon.kz.

На мандат депутата Сената Парламента от региона претендовали два кандидата. По опубликованным результатам ЦИК, наибольшее количество голосов (134) набрала кандидат Асем Рахметова. Ее соперница Рауза Касенова набрала 39 голосов.

Фото: dot.saylau.kz

Шесть человек проголосовали "против всех", еще один бюллетень был признан недействительным.

Асем Рахметова родилась 19 декабря 1980 года в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет.

Работала в Северо-Казахстанской областной телерадиокомпании, на телеканале "Қазақстан" и на "Муниципальном телерадиоканале", после чего стала заместителем начальника Управления внутренней политики СКО. В 2014-2016 годах была советником пресс-секретаря акима СКО, а затем до 2019 года возглавляла Управление внутренней политики СКО.

В 2019 году была назначена первым заместителем председателя Северо-Казахстанского филиала партии Amanat, а в 2022 году стала председателем филиала.

Новоизбранный депутат Сената Парламента Казахстана Гульмира Каримова скончалась ночью 27 января 2023 года. Ей было 45 лет. Предварительный диагноз был анафилактический шок, но 28 января в Минздраве сообщили, что причиной смерти послужил острый инфаркт миокарда. 25 февраля по факту смерти сенатора было возбуждено уголовное дело.

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1 мая стало известно, что уголовное дело закрыли.