От неолита до современности: в Семее показали ретроспективу эволюции светильников

Каменная плошка с грубо выдолбленной ямкой для жира, керосиновые лампы, изящные канделябры, современные лампы, работающие от гаджетов – такой непростой путь прошли обычные светильники. Корреспондент Zakon.kz ознакомился с посвященной им экспозицией.

В Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в Семее работает выставка "От свечи до электролампы", где представлена ретроспектива эволюции приборов освещения от примитивных светильников эпохи неолита до ультрасовременных цифровых ламп.

На выставке можно увидеть одновременно более сотни разнообразных светильников – это скромные подсвечники и величественные канделябры, милые детские ночники и прекрасно декорированные керосиновые лампы, любимая лампа эпохи НКВД и современная сенсорная лампа, работающая при соединении с любым гаджетом.

Фото: Zakon.kz

"Почему-то, когда людей спрашиваешь, каким был первый светильник в истории человечества, часто называют факел. Но это далеко не так. На самом деле обычную палку, конечно, можно поджечь, но долго давать свет она не будет", – сказала и.о. заведующей экспозиционно-выставочного отдела Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского Алла Белякина.

Фото: Zakon.kz

По ее словам, для того, чтобы факел горел достаточно долго, необходимо его обмотать тканью, пропитанной жиром или маслом. Эти материалы люди изобрели гораздо позже.

А вот подсвечник, сделанный из камня при помощи таких же каменных орудий труда, – это более вероятный вариант одного из первых светильников, которые помогали древним людям бороться с ночной темнотой.

И такой светильничек можно внимательно рассмотреть на выставке в музее. Его предоставило краеведческое общество "Прииртышье", и относится он к эпохе неолита, то есть новокаменного века (10-3 тыс. лет до н.э.). Это то время, когда зарождается земледелие, появляются первые города и получает развитие религия.

Фото: Zakon.kz

Так вот светильничек представляет собой каменную плошку с неглубоким углублением, в которое заливали или масло, или растопленный животный жир, помещали туда кусочки щетины, кожи или просто веточку, которые работали в качестве фитиля.

Главными же героями выставки стали нынешние юбиляры – керосиновые лампы самых разных форм и конструкций. Со дня их изобретения в этом году исполняется 170 лет.

Фото: Zakon.kz

В 1853 году два аптекаря из Львова, города, в то время относящегося к Австро-Венгерской империи, придумали заливать в светильник не жир или масло, а керосин. В том же году в Германии была придумана и сама керосиновая лампа, которая уже тогда обрела свои классические очертания: металлический каркас с местом под горючее, фитиль, а сверху стеклянная колба вытянутой формы, которая позволяла ярче освещать помещение, и не давала так много копоти, как свеча.

Среди чопорных красавиц, украшенных металлической резьбой и ажуром, выделяется простая алюминиевая керосинка 1941 года. Эта облегченная конструкция керосиновой лампы специально была сделана в годы войны для освещения палаток военно-полевых госпиталей, где проводились экстренные операции раненых бойцов и офицеров. Обычные керосинки с утяжеленным донышком просто невозможно было длительное время удерживать над операционным полем, поэтому и придумали почти невесомые светильники из легкого алюминия.

К периоду гражданской войны относится подсвечник, который делали бойцы из стрелянных пустых гильз от винтовочных патронов. В емкость заливалось любое горючее, вкладывался пучок щетинки, и этот доморощенный светильник мог работать примерно полчаса. В Великую Отечественную войну для аналогичных светильников чаще использовали гильзы от отстрелянных снарядов.

Фото: Zakon.kz

Есть и лампы, которые в народе называли "летучая мышь". И название они свое получили не из-за наличия двух ручек по бокам, а из-за того, что завод-изготовитель этих керосиновых светильников так и назывался в Германии – "Летучая мышь".

Еще один любопытный светильник, работающий на керосине, можно также увидеть на этой интересной выставке – морской шлюпочный фонарь, который активно использовался на судах и баржах Верхне-Иртышского речного пароходства вплоть до 1960-х годов.

Фото: Zakon.kz

Он представляет собой круглую стеклянную колбу, заключенную в металлический каркас. И конструкция фонаря такова, что он никогда не разобьется и не разольет керосин, даже если будет большая качка или фонарь упадет. Использовали эти фонари для подачи световых сигналов для мимо проходящих судов и пароходов.

Есть на выставке замечательная коллекция подсвечников и канделябров, хранящаяся в фонде музея. Среди них выделяется небольшой подсвечник с двумя медалями. На одной из них изображен тигр, а на другой – цифра "800" и надпись на непонятном языке. Оказалось, что подсвечник был изготовлен в Грузии в 1965 году и посвящен 800-летию известнейшего поэта Шота Руставелли, который написал поэму "Витязь в тигровой шкуре" (видимо, отсюда и рисунок тигра на одной из медалей).

Фото: Zakon.kz

Любопытным экспонатом стала и так называемая "лампа НКВД", которую так часто показывают в фильмах о чекистах. Во время допросов они поворачивали лампу и направляли свет прямо в лицо допрашиваемому. Так вот – это, по сути, была первая лампа, созданная в СССР с использованием шарниров. Ее впервые придумали и собрали на заводе "Карболит" к началу XVII съезда КПСС. Партия составляла всего 35 светильников, один из которых был подарен Сталину. Ему так понравилась лампа, которую можно было расположить под любым углом, что светильник стали выпускать миллионными партиями.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, на выставке представлены коллекции спичек и ночных светильников для детских комнат. Украшением же витрин стали картины и репродукции художественных работ, где изображены свечи, фонари, лампы и другие осветительные приборы.