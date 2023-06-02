Прицеп со стройматериалами полыхал на трассе в Алматинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Разбушевавшийся огонь на обочине трассы Алматы – Хоргос привлек внимание автомобилистов. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе ДЧС Алматинской области, сгорел прицеп КАМАЗа со строительными материалами.
Инцидент произошел ночью в Талгарском районе Алматинской области.
Прибывшие на место сотрудники ДЧС выяснили, что загорелся прицеп КАМАЗа. Сам транспорт не пострадал. Сгорел только прицеп со строительными материалами в количестве 20 тонн.
Четыре сотрудника ДЧС смогли ликвидировать пожар.
"Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ведомстве.
1 июня между Усть-Каменогорском и Алтаем в Восточно-Казахстанской области сгорела Газель. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.
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