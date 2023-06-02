Прицеп со стройматериалами полыхал на трассе в Алматинской области

Разбушевавшийся огонь на обочине трассы Алматы – Хоргос привлек внимание автомобилистов. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе ДЧС Алматинской области, сгорел прицеп КАМАЗа со строительными материалами.

Инцидент произошел ночью в Талгарском районе Алматинской области.

Прибывшие на место сотрудники ДЧС выяснили, что загорелся прицеп КАМАЗа. Сам транспорт не пострадал. Сгорел только прицеп со строительными материалами в количестве 20 тонн.

Четыре сотрудника ДЧС смогли ликвидировать пожар.

"Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ведомстве.

1 июня между Усть-Каменогорском и Алтаем в Восточно-Казахстанской области сгорела Газель. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.