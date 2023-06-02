45 мешков с частями человеческих тел нашли в Мексике

Недалеко от западного города Гвадалахара обнаружили 45 мешков с человеческими останками в овраге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско искали семерых молодых сотрудников колл-центра, пропавших без вести на прошлой неделе, и обнаружили полсотни мешков с человеческими останками. Среди них как мужчины, так и женщины, количество тел пока неизвестно, сообщает CNN.

Пожарные и гражданская оборона вместе с полицией и экипажем вертолета работают над извлечением останков.

"Первый мешок был найден во вторник, но из-за сложного рельефа местности и отсутствия солнечного света расследование возобновилось в среду и будет продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все останки", – отметили в прокуратуре.

Официальные лица заявили, что продолжат работу по установлению количества трупов, их личности и причин их смерти. На данный момент неизвестно, могут ли они принадлежать пропавшим сотрудникам кол-центра.

ООН назвала произошедшее "человеческой трагедией огромных масштабов".

К слову, исчезновение людей – частое явление в Мексике. По официальным данным, число пропавших без вести в стране достигло 100 тысяч человек, многие из которых стали жертвами организованной преступности. Виновные редко наказываются.

Похожий случай произошел и в Казахстане. Недавно скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе.

