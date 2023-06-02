В механизм стабилизации цен на социально значимые продукты внесли изменения

Министр сельского хозяйства приказом от 24 мая 2023 года внес изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменено понятие фиксированной цены.

В новой редакции говорится, что фиксированная цена – это цена социально значимого продовольственного товара с учетом затрат на производство/закуп, хранение, естественной убыли (усушки), доставки до места назначения, а также маржинального дохода от себестоимости продукции.

Вместе с тем в порядке реализации механизмов по стабилизации цен на социально значимые продукты расширен пункт, в котором говорится, что в рамках формирования регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции, а также перерабатывающих предприятий для производства крупы гречневой (ядрицы), риса шлифованного (круглозерного), масла подсолнечного, муки пшеничной первого сорта и сахара белого – сахара песка осуществляется с применением форварда с установлением фиксированной цены.

Указывается, что финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции и перерабатывающих предприятий для производства крупы гречневой (ядрицы), риса шлифованного (круглозерного), масла подсолнечного, муки пшеничной первого сорта и сахара белого – сахара-песка осуществляется на условиях предварительной оплаты в размере не более 70% от общей суммы форвардного договора и окончательного расчета после поставки продукции.

Также правила дополняются пунктом о том, что при формировании региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров 70% бюджетных средств направляются на финансирование сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий в рамках форвардных договоров.

Вместе с тем уточняется, что местные исполнительные органы для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары через специализированные организации предоставляют займ субъектам предпринимательства в соответствии с перечнем продовольственных товаров, определяемым комиссией на основе регионального баланса спроса и предложения (объемы производства и обеспеченность продовольственными товарами, их товародвижение, наличие запасов), сведений о посевных площадях (плановых), прогнозном урожае, сложившихся ценах за прошедший календарный год, иных сведений.

Предоставление займа осуществляется на условиях возвратности, обеспеченности и платности путем заключения договора займа.

Правила также дополняется пунктом, предусматривающим, что при предоставлении займа субъектам предпринимательства 70% бюджетных средств направляются на финансирование сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

При отсутствии заявок от сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий займ предоставляется субъектам предпринимательства, осуществляющим реализацию продовольственных товаров.

Приказ вводится в действие с 12 июня 2023 года.

В настоящее время в перечень социально значимых продтоваров входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.