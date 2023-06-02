Редкая лилия расцвела в Туркестанской области
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Редкий в Казахстане цветок альстромерии выращивают в селе Турбат Казыгуртского района. Об этом рассказали в акимате Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Местный садовод Жамиля Ырысова успела посадить декоративное растение, которое требует особого ухода.
"Семена доставили из Узбекистана по заказу. Перуанская лилия – это нежный цветок, произрастающий только в Южной Америке и Голландии. Растение дает урожай три года после посева", – говорит садовод.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Цветочным бизнесом женщина занимается шесть лет. У нее растут цветы трех видов, большей части – альстромерия.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
"Бизнес, который начался с любительского выращивания цветов во дворе, превратился в семейный бизнес. Площадь теплицы увеличена с шести до 22 соток. Здесь трудятся все члены семьи Ж. Ырысовой".Пресс-служба акима Туркестанской области
10 апреля 2023 года сообщалось, что в Ботаническом саду Алматы зацвели магнолии. Видео с красивым деревом было опубликовано на официальной странице сада.
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