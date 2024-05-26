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Юг Казахстана завалило снегом в конце мая

Майский снег выпал на юге Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 23:44 Фото: pixabay
В селе Турбат Казыгуртского района Туркестанской области накануне, 25 мая, выпал снег, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 мая сообщает местный телеканал Оtyrar. Отмечается, что видео с осадками прислали в редакцию читатели.

На видео видно, что объем снега выпал приличный. 

"Синоптики сообщили, что 26 мая в горных районах Туркестанской области прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Туман также ожидается в ночное время. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 15-20 м/с, порывы ветра на севере и в горных районах области могут достигать 23-28 м/с", – говорится в сообщении.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды в Казахстане на понедельник, 27 мая. Подробнее можно прочитать здесь

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