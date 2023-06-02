Температурные качели: как обезопасить себя от солнечного удара

Наступил долгожданный летний сезон, когда большую часть времени можно проводить на улице. Однако не стоит забывать, что слишком длительная активность под палящим солнцем может обернуться неприятными последствиями.

Руководитель Центра ПМСП и диагностики КазНМУ имени Асфендиярова Мереке Мустафина рассказала корреспонденту Zakon.kz о признаках солнечного удара и первой помощи.



Солнечный и тепловой удары могут подстерегать в летнюю жару не только на отдыхе у моря, но и в городе.

Как отметила врач, тепловой удар может возникнуть в результате долгого пребывания в помещении с высокой температурой и влажностью, при интенсивной физической работе в душных и плохо проветриваемых помещениях. Солнечный удар возникает от прямого воздействия солнечных лучей. К примеру, во время физических работ на открытом солнце, при злоупотреблении солнечными ваннами на отдыхе.

Среди признаков легкой формы можно наблюдать вялость, усталость, сонливость.

К признакам средней формы добавляется повышенная температура тела, тошнота, полуобморочное состояние, повышенная потливость, носовое кровотечение, сильная жажда.

При тяжелой форме может возникнуть спутанность сознания. Однако потливости нет, кожа будет сухая и горячая.

"В особо серьезных случаях человек может потерять сознание. Также существует три разновидности последствий такого удара: в первом случае может остановиться дыхание и сердце, во втором – остановка сердца и кома, а в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич", – рассказала руководитель Центра ПМСП и диагностики КазНМУ Мереке Мустафина.

Чтобы избежать теплового или солнечного удара, в первую очередь необходимо беречь голову и носить головной убор. Также на улице стараться избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени, а в помещениях проветривать или же включать кондиционер.

В очень жаркую погоду врач рекомендует без особых причин не выходить из дома или же делать это до 12:00 и после 16:00. При этом желательно взять с собой воду без газа и влажные салфетки для лица.

"Также летом многим становится плохо в переполненных автобусах или маршрутках. Тут можно воспользоваться таким лайфхаком: заранее купить бутылку холодной воды и прикладывать ее к шее, а именно – к яремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла", – подчеркнула она.

Специалист добавила, что без врачебной помощи средняя степень солнечного удара может привести к нарушению рефлексов, чувствительности, остроты зрения, слуха, а также неврологическим расстройствам. В тяжелых случаях перегрев головы угрожает внутримозговым кровоизлиянием, развитием удушья, острой сердечной недостаточности, полиорганными нарушениями.

Учитывая возможные последствия, помощь пострадавшему должна быть оказана при первых признаках солнечного удара. Поэтому необходимо сразу же вызвать бригаду скорой помощи, а дальше действовать согласно рекомендациям врачей.