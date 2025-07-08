Опасный отдых: кто в ответе за нашу безопасность при купании в водоемах Казахстана

Купальный сезон в стране в самом разгаре, и казахстанцы не упускают возможности понежиться под лучами палящего солнца. Они массово хлынули на местные водоемы. Однако стоить помнить, что это один из самых опасных видов отдыха.

Zakon.kz побеседовал со специалистами и узнал, какие правила должны соблюдать отдыхающие и кто в ответе за нашу безопасность.

Отдых в Казахстане не только дорогой, но и, как выяснилось, небезопасный. По крайней мере так получается на практике. Соцсети облетело видео, как 7 июля 2025 года девушка утонула в Капшагайском водохранилище, в городе Конаеве. Трагедия произошла на глазах десятков людей, в числе которых оказался и депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек.

"Этот пляж должен медслужбу иметь. Никто не отвечает. Девушка умерла. Вот такие беспредельные пляжи открываете. Почему не берете на контроль и отсутствуют базовые меры безопасности? Я сам видел, что спасатели через 10 минут сюда пришли. Бестолково пришла полиция и медслужба, ничего не могут сделать", – обратился к сотрудникам полиции Бакытжан Базарбек.

Очевидцы рассказали, что в частной зоне отдыха нет вышек, спасателей и дежурного медработника. Они сами вытащили тонущую девушку и пытались реанимировать. Однако не успели, медики констатировали смерть.

Отдыхающие отметили, что большинство пляжей на побережье принадлежат частникам, которые туризм превратили в бизнес. И кроме того, здесь в аренду сдаются шезлонги, организовывается торговля – ничего не развивается.

В связи с происшествием Управлением полиции Конаева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 306 Уголовного кодекса РК ("Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Проводится досудебное расследование.

"Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция выясняет наличие или отсутствие спасательных средств, дежурных спасателей, а также соответствие зоны отдыха установленным требованиям безопасности. Призываем граждан быть предельно осторожными на отдыхе у водоемов и выбирать только официально оборудованные и охраняемые места для купания". Департамент полиции Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области прокомментировали, что в соответствии с законом "О гражданской защите" и Правилами безопасности на водоемах ответственность за создание безопасных условий для купания населения возложена на местные исполнительные органы (акиматы).

"Согласно действующему законодательству, только акиматы могут официально определить пляжи, установить спасательные посты и временно приостанавливать деятельность объектов, не соответствующих требованиям безопасности. На экстренную службу 112 не поступало сообщений о случае утопления гражданки в районе зоны отдыха "Алтын алма" города Конаева. Информация о происшествии поступила от ДП. В свою очередь ДЧС региона осуществляет контрольные, профилактические и водно-спасательные мероприятия в пределах своей компетенции. ДЧС Алматинской области не уполномочен проводить проверки по собственной инициативе – только при наличии оснований, предусмотренных Предпринимательским кодексом". Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

Пляжи в Конаеве в основном принадлежат частным компаниям и предпринимателям, которые получили их в доверительное управление или аренду от акимата. Некоторые пляжи благоустраиваются и содержатся частными инвесторами, в то время как другие находятся в ведении акимата и открыты для бесплатного посещения, за исключением парковки. Однако требования ко всем пляжам одинаковые: люди должны находиться в безопасности.

В акимате Алматинской области заверили, что совместно с представителями прокуратуры и ДЧС региона ранее неоднократно проводили встречи с предпринимателями, работающими на пляжах, и разъясняли требования законодательства.

"Работа зоны отдыха, где произошел трагический случай, временно приостановлена. Акимат продолжает мониторинг за деятельностью зон отдыха и пляжей. Выявленные в ходе проверок нарушения направляются в компетентные органы для принятия мер. В Конаеве функционирует единый контакт-центр 109, по которому можно сообщить о любых происшествиях или направить обращения по вопросам безопасности. Призываем жителей и гостей города сообщать о нарушениях, касающихся работы пляжей и объектов бизнеса, по указанному номеру". Акимат Алматинской области

Фото: МЧС РК

Между тем в МЧС РК рассказали, что спасатели на пляжах обеспечивают безопасность отдыхающих, предотвращая несчастные случаи на воде, и оказывают помощь в случае необходимости. Они патрулируют акваторию на лодках и с вышек, устанавливают предупреждающие знаки и проводят беседы с отдыхающими, чтобы повысить их осведомленность о правилах безопасности на воде.

"Спасатели следят за соблюдением правил безопасности на воде, ведут профилактические беседы с отдыхающими, уделяют особое внимание местам массового скопления людей и неразрешенным местам для купания. Однако безопасность – личная ответственность каждого. Нередко люди сами бросают себя в опасность: не умея плавать, заходят глубоко в воду, купаются в нетрезвом состоянии, а также в ночное время, что запрещено законом". МЧС РК

К примеру, в одном из случаев в Актау на побережье Каспийского моря при проведении агитационных работ сотрудниками МЧС была спасена женщина.

"Женщина 1984 года рождения каталась на SUP доске, и порывами ветра ее унесло далеко от берега. Спасатели оперативно среагировали и доставили женщину на берег. В медицинской помощи она не нуждалась". МЧС РК

А вот еще один пример, но уже в Жезказгане: на Кенгирском водохранилище во время катания на надувном банане женщина упала в воду.

"Это произошло на глазах у сотрудников оперативного спасательного отряда ДЧС области Улытау, патрулировавших акваторию. Спасатели оперативно вытащили пострадавшую из воды и доставили ее на берег. После оказания первой помощи она была госпитализирована". МЧС РК

Фото: МЧС РК

Также на озере Большой Тарангул в Есильском районе Северо-Казахстанской области во время патрулирования сотрудники МЧС заметили перевернутый гидроцикл и двух человек в воде.

"Благодаря спасательным жилетам пострадавшие удерживались на плаву. Сотрудники МЧС помогли вернуть гидроцикл в рабочее состояние и доставили людей на берег. Медицинская помощь не понадобилась", – добавили в ведомстве.

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Спасатели напоминают простые, но жизненно важные правила безопасности на воде:

не купайтесь в неустановленных местах;

выбирайте для купания только санкционированные пляжи;

не заплывайте за буйки;

не используйте нестабильные плавсредства;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставляйте детей без присмотра;

используйте спасательные жилеты при передвижении на лодках и катерах;

находиться в воде ночью запрещено.

Эти элементарные правила безопасности, уверены спасатели, могут спасти вам жизнь. Тем временем специалисты привели печальную статистику этого лета. С начала купального сезона в Казахстане утонули 5 человек, из них один подросток, поделился руководитель управления Комитета гражданской защиты и военных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Жамбауов.