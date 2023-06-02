1,9 млрд тенге выделено на субсидирование сферы сельского хозяйства в Мангистау

В 2023 году на субсидирование сферы сельского хозяйства в Мангистау выделено 1,9 млрд тенге. Об этом 2 июня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Сельскохозяйственная отрасль является одной из основных отраслей экономики страны. В 2023 году из бюджета на субсидирование в целях поддержки сельхозпредпринимателей малого и среднего бизнеса, крестьянских хозяйств выделено 1,9 млрд тенге.

В частности, на развитие животноводства – 818 млн тенге, на развитие земледелия – 43,6 млн тенге, на инвестиционное субсидирование – 720,4 млн тенге, на субсидирование ставок вознаграждения – 350 млн тенге. Размер субсидирования отрасли животноводства в 2021 году составил 127 млн тенге, в 2023 году эти средства увеличились до 818 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В целом для развития сельскохозяйственной отрасли региона за 2019-2021 годы на 1005 субъектов агропромышленного комплекса были выделены субсидии в размере 2,33 млрд тенге. В 2022 году – на 2,2 млрд тенге, субсидируется 661 агропромышленный комплекс.

"Также в целях развития сельского хозяйства в регионе мы реализуем проект кредитования сельских граждан под названием "Ауыл аманаты". В рамках проекта выдаются микрокредиты сроком на 5-7 лет под 2,5% годовых. Планируется реализация 250 проектов на общую сумму 1,2 млрд тенге". Нурлан Ногаев

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Проект позволит улучшить благосостояние сельских жителей и оперативно решить их проблемы.