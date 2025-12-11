В Шымкенте реализуются проекты на 900 млрд тенге

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков.

В городе Шымкенте реализуются масштабные проекты по расширению промышленных зон и привлечению новых инвесторов. В городе строятся две новые промышленные зоны и расширяются еще три существующие. На этих территориях будет реализовано 300 инвестиционных проектов общей стоимостью 900 млрд тенге, что позволит создать около 13 тысяч постоянных рабочих мест.





"Расширение промышленных зон – это шаг, который определяет экономический ритм мегаполиса на долгие годы. Наличие готовой инфраструктуры для инвестора является ключевым фактором. Поэтому мы создаем новые индустриальные зоны, расширяем существующие территории и формируем реальные условия для бизнеса. Это позволит не только увеличить количество рабочих мест, но и вывести промышленный потенциал города на новый уровень", – сказал Г. Сыздыкбеков.

Аким отметил, что два крупных проекта близки к завершению. Во-первых, в соответствии с поручением главы государства в Шымкенте ведутся работы по формированию Регионального хаба, удобного для приема и распределения всех товарных потоков в регионе. С этой целью расширение торгово-логистического центра будет полностью завершено в следующем году. Это укрепит продовольственную безопасность региона и предоставит новые возможности для бизнеса и торговли.

Во-вторых, запущена частная индустриальная зона "Стандарт". Там наряду с производственной зоной построены специальные площадки для малых производств, к которым государством подведена необходимая инфраструктура.