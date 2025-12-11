#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Экономика и бизнес

В Шымкенте реализуются проекты на 900 млрд тенге

В Шымкенте реализуются проекты на 900 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 13:22 Фото: акимат города Шымкент
Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков.

В городе Шымкенте реализуются масштабные проекты по расширению промышленных зон и привлечению новых инвесторов. В городе строятся две новые промышленные зоны и расширяются еще три существующие. На этих территориях будет реализовано 300 инвестиционных проектов общей стоимостью 900 млрд тенге, что позволит создать около 13 тысяч постоянных рабочих мест.


"Расширение промышленных зон – это шаг, который определяет экономический ритм мегаполиса на долгие годы. Наличие готовой инфраструктуры для инвестора является ключевым фактором. Поэтому мы создаем новые индустриальные зоны, расширяем существующие территории и формируем реальные условия для бизнеса. Это позволит не только увеличить количество рабочих мест, но и вывести промышленный потенциал города на новый уровень", – сказал Г. Сыздыкбеков.

Аким отметил, что два крупных проекта близки к завершению. Во-первых, в соответствии с поручением главы государства в Шымкенте ведутся работы по формированию Регионального хаба, удобного для приема и распределения всех товарных потоков в регионе. С этой целью расширение торгово-логистического центра будет полностью завершено в следующем году. Это укрепит продовольственную безопасность региона и предоставит новые возможности для бизнеса и торговли.

Во-вторых, запущена частная индустриальная зона "Стандарт". Там наряду с производственной зоной построены специальные площадки для малых производств, к которым государством подведена необходимая инфраструктура.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
⁠Сколько денег приносит бюджету новый аэропорт Шымкента
14:01, Сегодня
⁠Сколько денег приносит бюджету новый аэропорт Шымкента
В Шымкенте обрабатывающая промышленность выросла на 16,5%, запущены новые производства
13:11, Сегодня
В Шымкенте обрабатывающая промышленность выросла на 16,5%, запущены новые производства
Шымкент станет одним из лидеров по привлечению инвестиций
18:30, 07 декабря 2023
Шымкент станет одним из лидеров по привлечению инвестиций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: