Жара ждет алматинцев на следующей неделе

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", воздух в городе к концу следующей недели прогреется до 37 градусов.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 3 по 9 апреля в городе будет облачно, особых осадков не ожидается.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

4 июня: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

5-6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

8-9 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

Ранее синоптики дали прогноз о том, что в некоторых регионах Казахстана ожидается 44-градусная жара.