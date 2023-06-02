Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жара ждет алматинцев на следующей неделе

жара в Алматы, фонтан, прохлада Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", воздух в городе к концу следующей недели прогреется до 37 градусов.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 3 по 9 апреля в городе будет облачно, особых осадков не ожидается.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

4 июня: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

5-6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

8-9 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

Ранее синоптики дали прогноз о том, что в некоторых регионах Казахстана ожидается 44-градусная жара.

Читайте также

PTC Holding построит терминал в грузинском порту Поти

Какие мероприятия пройдут в Алматы в День государственных символов

Как компании ГМК сохраняют преемственность поколений: пример "Казахмыса"

Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
общественный траспорт
В Алматы 1,4 млн человек пользуются общественным транспортом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления