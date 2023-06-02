Токаев высказался о перспективах сотрудничества Казахстана и Европейского союза

2 июня Касым-Жомарт Токаев, выступая на второй встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский союз", заявил, что взаимодействие Казахстана с Европейским союзом активно развивается по 29 основным направлениям, сообщает Zakon.kz.

По его словам, направления скреплены Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с государствами-членами Европейского союза.

"В Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие. С удовлетворением отмечу, что наше всестороннее партнерство подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных и стратегически важных отраслях, как добыча редкоземельных металлов, производство "зеленого" водорода". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана утончил, что одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн "зеленого" водорода в Казахстане.

Это составляет около 20% от потребностей ЕС в этом продукте.

В продолжении он заявил, перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза действительно обширны.

"По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив 12,5 миллиарда долларов. Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли". Касым-Жомарт Токаев

В 2022 году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов.

Токаев считает, что у Казахстана есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов.

Материал по теме Токаев обозначил приоритетные направления развития сотрудничества между ЦА и ЕС

Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Чолпон-Ату 2 июня.