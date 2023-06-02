Токаев высказался о перспективах сотрудничества Казахстана и Европейского союза
По его словам, направления скреплены Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с государствами-членами Европейского союза.
"В Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие. С удовлетворением отмечу, что наше всестороннее партнерство подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных и стратегически важных отраслях, как добыча редкоземельных металлов, производство "зеленого" водорода".Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана утончил, что одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн "зеленого" водорода в Казахстане.
Это составляет около 20% от потребностей ЕС в этом продукте.
В продолжении он заявил, перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза действительно обширны.
"По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив 12,5 миллиарда долларов. Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли".Касым-Жомарт Токаев
В 2022 году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов.
Токаев считает, что у Казахстана есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов.
Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Чолпон-Ату 2 июня.