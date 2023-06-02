Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев высказался о перспективах сотрудничества Казахстана и Европейского союза

Токаев высказался о перспективах сотрудничества Казахстана и Европейского Союза Фото: akorda.kz
2 июня Касым-Жомарт Токаев, выступая на второй встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский союз", заявил, что взаимодействие Казахстана с Европейским союзом активно развивается по 29 основным направлениям, сообщает Zakon.kz.

По его словам, направления скреплены Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с государствами-членами Европейского союза.

"В Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие. С удовлетворением отмечу, что наше всестороннее партнерство подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных и стратегически важных отраслях, как добыча редкоземельных металлов, производство "зеленого" водорода".Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана утончил, что одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн "зеленого" водорода в Казахстане.

Это составляет около 20% от потребностей ЕС в этом продукте.

В продолжении он заявил, перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза действительно обширны.

"По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив 12,5 миллиарда долларов. Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли".Касым-Жомарт Токаев

В 2022 году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов.

Токаев считает, что у Казахстана есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов.

Материал по теме

Токаев обозначил приоритетные направления развития сотрудничества между ЦА и ЕС

Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Чолпон-Ату 2 июня.

Читайте также

Токаев обозначил приоритетные направления развития сотрудничества между ЦА и ЕС

Касым-Жомарт Токаев встретился с Шарлем Мишелем в Кыргызстане

Кто стал сенатором от СКО вместо умершей Гульмиры Каримовой

Анастасия Московчук
Европейский Союз Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
общественный траспорт
В Алматы 1,4 млн человек пользуются общественным транспортом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления