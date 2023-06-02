Токаев обозначил приоритетные направления развития сотрудничества между ЦА и ЕС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июня 2023 года на второй встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский союз", обозначил приоритетные направления развития сотрудничества между ЦА и ЕС, сообщает Zakon.kz.

Исходя из общих интересов, президент предоставил приоритетные направления, которые, на его взгляд, "будут иметь стратегическое значение не только для Казахстана, но и для всех стран региона".



Первое. Увеличение товарооборота

"За последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 млрд долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 млрд". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что динамично растут и объемы общерегиональной торговли со странами Европейского союза. По итогам прошлого года этот показатель вырос более чем на 60%, достигнув 49 млрд долларов.

"Приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. Казахстан готов нарастить свой экспорт в страны ЕС по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 млрд долларов в таких сферах, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, большие перспективы сотрудничества имеются в сельском хозяйстве.

"Наша страна ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки. В прошлом году объем взаимной торговли продовольственными товарами между Казахстаном и странами ЕС увеличился на 35%, составив почти 1 млрд долларов. Это далеко не предел. Уже сегодня наши аграрии готовы нарастить экспортные поставки зерновых и масличных культур, другой продукции. Используя взаимный потенциал в аграрной сфере, мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность наших регионов". Касым-Жомарт Токаев

Второе. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

Глава государства подчеркнул, что Центральная Азия является своеобразным мостом для более чем 80% сухопутных транзитных перевозок по маршруту "Китай – Европа". При этом на текущем этапе стратегическое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут. Касым-Жомарт Токаев считает, что он способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами.

Также он рассказал, что в ходе недавнего государственного визита в КНР мы с китайскими партнерами запустили строительство логистического терминала в городе Сиане.

"Ожидаем, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу. Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой "Пояса и Пути". Хочу отметить, что в прошлом году через эту транспортную артерию было перевезено около 1,7 млн тонн груза – это в два раза больше показателя 2021 года". Касым-Жомарт Токаев

По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, Транскаспийский маршрут еще более расширит свой потенциал с увеличением ежегодной пропускной способности до 250-300 тыс. контейнеров к 2030 году.

"Для достижения этих показателей мы ведем работу по внедрению цифровых решений и модернизации инфраструктуры подписана Дорожная карта по синхронному устранению "узких мест" и развитию Транскаспийского маршрута по территориям Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции. Приглашаем европейских партнеров принять самое активное участие в развитии портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических складов". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что дополнительные возможности для европейских экспортеров представляет развитие реверсного транзита грузов по Транскаспийскому маршруту.

Кроме того, как подчеркнул глава государства, Казахстан готов к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Транскаспийского маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и мега инициативой "Global Gateway".



"19 мая текущего года Европейский банк представил исследование по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией. В нем обозначено, что так называемая "Центральная транскаспийская сеть", проходящая через территорию Южного Казахстана, определена в качестве "наиболее устойчивого варианта". Касым-Жомарт Токаев

По предварительным оценкам, общие инфраструктурные потребности в инвестициях для значительного улучшения "Центральной транскаспийской сети" оцениваются в 18,5 млрд евро.

"Для сопряжения этих масштабных проектов предлагается разработать Стратегию развития транспортно-логистического сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейского союза". Касым-Жомарт Токаев

Третье. Энергетика и редкоземельные металлы

По словам президента, энергетический сектор традиционно занимает одну из ключевых ниш во взаимодействии Казахстана с Европейским союзом.

"Мы ведем целенаправленную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов. В настоящее время 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что в тесном сотрудничестве с азербайджанскими партнерами Казахстан также развивает Транскаспийский маршрут. К примеру, с начала текущего года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту "Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан" объемом 1,5 млн тонн в год.

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить экспорт нефти по направлению "Актау – Батуми", а также увеличить объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута. В то же время Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью его увеличения в будущем". Касым-Жомарт Токаев

Еще одним приоритетным направлением для Казахстана, по словам главы государства, является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы.



"В этой связи большое значение для нас имеют строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 млрд кубометров в год. Рассчитываем на дальнейшую поддержку европейских партнеров в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что принятая между Казахстаном и ЕС Дорожная карта в области редкоземельных металлов открывает для наших стран большие перспективы. Казахстан готов предоставить преференции европейским партнерам для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов на территории Казахстана.

Четвертое. Климат и "зеленый" переход

"Наши страны все чаще сталкиваются с последствиями климатических изменений. Это негативно влияет на продовольственную безопасность, создавая дополнительные угрозы для устойчивого развития. Казахстан как активный и ответственный член международного сообщества поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Для этого была утверждена соответствующая Стратегия, разработанная с учетом актуальных климатических тенденции и международных обязательств. Мы активно внедряем принципы экономики замкнутого цикла". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса Казахстана достигла 4,5%. К 2030 году этот показатель должен составить 15%.

"В этом ключе целесообразно активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии "Global Gateway" и инициатив "Team Europe" по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. Отдельное внимание следует уделить активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала. Предлагаем создать в городе Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики, а также в 2026 году провести в Казахстане Региональный климатический саммит". Касым-Жомарт Токаев

Пятое. Развитие цифровизации

Как рассказал президент, в прошлом году Казахстан занял 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН – это неплохой показатель.

"У нас появились продвинутые банковские экосистемы, динамично растет рынок финансовых технологий, происходит рост электронной коммерции, идет всестороннее внедрение цифровых решений в систему государственного управления". Касым-Жомарт Токаев

В марте этого года было объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий.



"Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тыс. высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой. В целом, мы планируем масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне". Касым-Жомарт Токаев

Шестое. Региональная безопасность и стабильность

Он подчеркнул, что Казахстан высоко ценит поддержку Европейского союза в продвижении наших внешнеполитических инициатив и реализации масштабных демократических преобразований.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса, плодотворно сотрудничая со всеми регионами и странами. Устойчивое развитие нашего многогранного партнерства с Европейским Союзом напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе от ситуации в Афганистане". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

"Недавно в виде очередного пакета помощи Казахстан направил народу Афганистана продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что высказанные им инициативы "подтверждают стремление Казахстана к укреплению наших отношений и многопланового взаимодействия как в регионе, так и с Европейским союзом".

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о перспективах сотрудничества Казахстана и Европейского союза. Он заявил, что взаимодействие нашей страны с ЕС активно развивается по 29 основным направлениям.

