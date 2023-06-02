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Филипп Киркоров поздравил 91-летнего отца с днем рождения

Филипп Киркоров тепло поздравил 91-летнего отца с днем рождения Фото: Instagram/fkirkorov
Российский артист Филипп Киркоров 2 июня на странице в Instagram разместил видео с 91-летним отцом и поздравил Бедроса Киркорова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

"С днем рождения, папа! 91!!! Просто танцуй! И радуй нас всех!" – сказано в подписи к видео.

На кадрах отец Киркорова пританцовывает под песни сына.

Несмотря на преклонный возраст, Бедрос Киркоров продолжает посещать светские мероприятия.

Большинство комментаторов присоединились к поздравления. Но среди них были и те, кто высказался о стиле Киркорова.

Бедрос Киркоров является болгарским, советским и российским эстрадным певцом, а также народным артистом России.

26 апреля король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России в другую страну. По его словам, в России его держат друзья, отец, дом и публика. Он отметил, что и его дети обожают свою страну, школу, в которую ходят.

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