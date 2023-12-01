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Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения

Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения Фото: Instagram/kirkorova_allaviktoriya
Король российской эстрады Филипп Киркоров оригинально поздравил свою дочь Аллу-Викторию с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Он посвятил ей песню. Клип смонтировали из фотографии и видео семьи. 

"С днем рождения, любимая доченька @kirkorova_allaviktoriya !❤️ 12 лет!🤩", – написал он на своей странице в instagram.

Поклонникам очень понравилось поздравление: 

  • С днем рождения тебя, прекрасная Алла-Виктория! Радуй папочку, радуй всех нас огоньком своих счастливых глаз.
  • Лучший отец Филипп.
  • Браво, отец. 
  • Вот какой отец должен быть!

Филипп Киркоров является отцом двоих детей, Аллы-Виктории и Мартина. Детей артисту родила суррогатная мать. Алла-Виктория родилась 1 декабря 2011 года в США.

Впервые о рождении наследницы Филипп Киркоров объявил на церемонии вручения "Золотого граммофона".

"Она – моя копия. Такие же глаза на пол лица…" – сказал тогда артист. 

Девочка с детства находится в центре внимания публики. 

Ранее Филипп Киркоров удивил своих поклонников странными танцами, которые он опубликовал в соцсетях и назвал предновогодним безумием.

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