Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Фото: Instagram/kirkorova_allaviktoriya
Король российской эстрады Филипп Киркоров оригинально поздравил свою дочь Аллу-Викторию с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Он посвятил ей песню. Клип смонтировали из фотографии и видео семьи.
"С днем рождения, любимая доченька @kirkorova_allaviktoriya !❤️ 12 лет!🤩", – написал он на своей странице в instagram.
Поклонникам очень понравилось поздравление:
- С днем рождения тебя, прекрасная Алла-Виктория! Радуй папочку, радуй всех нас огоньком своих счастливых глаз.
- Лучший отец Филипп.
- Браво, отец.
- Вот какой отец должен быть!
Филипп Киркоров является отцом двоих детей, Аллы-Виктории и Мартина. Детей артисту родила суррогатная мать. Алла-Виктория родилась 1 декабря 2011 года в США.
Впервые о рождении наследницы Филипп Киркоров объявил на церемонии вручения "Золотого граммофона".
"Она – моя копия. Такие же глаза на пол лица…" – сказал тогда артист.
Девочка с детства находится в центре внимания публики.
Ранее Филипп Киркоров удивил своих поклонников странными танцами, которые он опубликовал в соцсетях и назвал предновогодним безумием.
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