Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения

Король российской эстрады Филипп Киркоров оригинально поздравил свою дочь Аллу-Викторию с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Он посвятил ей песню. Клип смонтировали из фотографии и видео семьи.

"С днем рождения, любимая доченька @kirkorova_allaviktoriya !❤️ 12 лет!🤩", – написал он на своей странице в instagram.

Поклонникам очень понравилось поздравление:

С днем рождения тебя, прекрасная Алла-Виктория! Радуй папочку, радуй всех нас огоньком своих счастливых глаз.

Лучший отец Филипп.

Браво, отец.

Вот какой отец должен быть!

Филипп Киркоров является отцом двоих детей, Аллы-Виктории и Мартина. Детей артисту родила суррогатная мать. Алла-Виктория родилась 1 декабря 2011 года в США.

Впервые о рождении наследницы Филипп Киркоров объявил на церемонии вручения "Золотого граммофона".

"Она – моя копия. Такие же глаза на пол лица…" – сказал тогда артист.

Девочка с детства находится в центре внимания публики.

Ранее Филипп Киркоров удивил своих поклонников странными танцами, которые он опубликовал в соцсетях и назвал предновогодним безумием.