Алматы примет первый в Казахстане турнир по шоудауну

Один из самых молодых видов спорта – настольный теннис для людей с нарушением зрения – получит импульс для развития в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Первый турнир по шоудауну среди детей пройдет в Алматы 3 и 4 июня. К соперничеству готовы 20 юных участников в составе команд из Астаны, Алматы, Актобе, Костаная, Актау и Усть-Каменогорска.

Несмотря на свой молодой возраст, шоудаун – весьма продуманный вид спорта. Игроки с нарушением зрения используют специальные звуковые мячи, защитные перчатки и непроницаемые маски для глаз. Эти атрибуты позволяют участникам легче ориентироваться в процессе игры и раз за разом совершенствовать технику.





Фото: Zakon.kz





Турнир по шоудауну пройдет при поддержке компании AZIMUT-LUX, организатором выступил благотворительный фонд "Дара". Игра состоится в специальной школе-интернате №4 по адресу: ул. Ладыгина, 33.

Контакт PR-менеджера БФ "Дара" для получения дополнительной информации и аккредитации: +7701 619 4229, e-mail: dak504@mail.ru, Алия.





Фото: Zakon.kz



