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Алматы примет первый в Казахстане турнир по шоудауну

Алматы примет первый в Казахстане турнир Фото: Zakon.kz
Один из самых молодых видов спорта – настольный теннис для людей с нарушением зрения – получит импульс для развития в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Первый турнир по шоудауну среди детей пройдет в Алматы 3 и 4 июня. К соперничеству готовы 20 юных участников в составе команд из Астаны, Алматы, Актобе, Костаная, Актау и Усть-Каменогорска.

Несмотря на свой молодой возраст, шоудаун – весьма продуманный вид спорта. Игроки с нарушением зрения используют специальные звуковые мячи, защитные перчатки и непроницаемые маски для глаз. Эти атрибуты позволяют участникам легче ориентироваться в процессе игры и раз за разом совершенствовать технику.


Алматы примет первый в Казахстане турнир

Фото: Zakon.kz


Турнир по шоудауну пройдет при поддержке компании AZIMUT-LUX, организатором выступил благотворительный фонд "Дара". Игра состоится в специальной школе-интернате №4 по адресу: ул. Ладыгина, 33.

Контакт PR-менеджера БФ "Дара" для получения дополнительной информации и аккредитации: +7701 619 4229, e-mail: dak504@mail.ru, Алия.


Алматы примет первый в Казахстане турнир

Фото: Zakon.kz


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