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Казахстанцы провели первые матчи на турнире по настольному теннису в Германии

Казахстанцы провели первые матчи на турнире по настольному теннису в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 08:51 Фото: pixabay
В Дюссельдорфе (Германия) стартовал международный турнир по настольному теннису WTT Feeder Düsseldorf II 2024, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, Казахстан на нем представляют Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов, Анастасия Лаврова, Сарвиноз Миркадирова.

Первыми свои матчи провели Санжар и Дастан.

  • Санжар Жубанов – Хаяте Сузуки (Япония) 0:3;
  • Дастан Кенжигулов – Александр Валуч (Словакия) 0:3.

Ранее был назван состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии.

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