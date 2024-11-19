Казахстанцы провели первые матчи на турнире по настольному теннису в Германии

В Дюссельдорфе (Германия) стартовал международный турнир по настольному теннису WTT Feeder Düsseldorf II 2024, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, Казахстан на нем представляют Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов, Анастасия Лаврова, Сарвиноз Миркадирова.

Первыми свои матчи провели Санжар и Дастан.

Санжар Жубанов – Хаяте Сузуки (Япония) 0:3;

Дастан Кенжигулов – Александр Валуч (Словакия) 0:3.

Ранее был назван состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии.

