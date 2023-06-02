Казахстан будет готов к транзиту газа из России в Узбекистан в 2024 году

На заседании по состоянию газовой отрасли в Мажилисе 2 июня министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что осенью-зимой 2024 года казахстанская инфраструктура будет готова к транзиту российского газа в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев отметил, что переговоры между Узбекистаном и "Газпромом" по объемам и цене на газ все еще продолжаются. Казахстанская сторона уже выразила готовность обеспечить транзит.

"И как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем нашу инфраструктуру предоставить. Причем мы говорим о том, что уже в осенне-зимнем сезоне следующего года эта инфраструктура будет готова. Мы заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, ну и в целом увеличения надежности энергоснабжения центрально-азиатского региона". Алмасадам Саткалиев

В кулуарах правительства Алмасадам Саткалиев 16 мая рассказал, что переговоры по возможности транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан идут в достаточно конструктивном ключе.

Но глава Минэнерго оставил без ответа вопрос по поводу того, будет ли создан трехсторонний газовый союз между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, но рассказал, что в настоящее время обсуждается транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан.

