Глава Минэнерго считает конструктивными переговоры по транзиту газа из России в Узбекистан

В кулуарах правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев 16 мая рассказал, что переговоры по возможности транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан идут в достаточно конструктивном ключе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго оставил без ответа вопрос по поводу того, будет ли создан трехсторонний газовый союз между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, но рассказал, что в настоящее время обсуждается транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан.

"В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан. Идут переговоры, в достаточно конструктивном ключе". Алмасадам Саткалиев

Касательно объемов поставок газа министр уточнил, что "это все является предметом переговоров", но каких-то точных цифр не озвучил.

Ранее в кулуарах правительства он проинформировал, что по международному газопроводу из России в Китай через Казахстан определен предварительный маршрут и условия его строительства.

В феврале 2023 года экс-министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал возможность создания трехстороннего газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном. Он заявлял, что речи о создании такого союза не идет.