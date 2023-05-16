Глава Минэнерго считает конструктивными переговоры по транзиту газа из России в Узбекистан
Глава Минэнерго оставил без ответа вопрос по поводу того, будет ли создан трехсторонний газовый союз между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, но рассказал, что в настоящее время обсуждается транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан.
"В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан. Идут переговоры, в достаточно конструктивном ключе".Алмасадам Саткалиев
Касательно объемов поставок газа министр уточнил, что "это все является предметом переговоров", но каких-то точных цифр не озвучил.
Ранее в кулуарах правительства он проинформировал, что по международному газопроводу из России в Китай через Казахстан определен предварительный маршрут и условия его строительства.
В феврале 2023 года экс-министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал возможность создания трехстороннего газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном. Он заявлял, что речи о создании такого союза не идет.