Саткалиев о газификации Павлодара и Восточного Казахстана: Дешевого газа не будет

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев, говоря о газификации Павлодара и Восточного Казахстана, отметил, что рассчитывать можно только на российский газ, и дешевым он не будет, сообщает Zakon.kz.

На заседании по состоянию газовой отрасли в Мажилисе 2 июня Алмасадам Саткалиев отметил, что по российскому газу, который пойдет в Павлодар и Восточный Казахстан, "идут сложные переговоры по цене".

"Обычно газификация воспринимается как дополнительная возможность развития бизнеса по сравнению с наличными ресурсами, которые есть. Нужно четко понимать, что дешевого газа не будет. Период дешевых цен на энергоносители в мире закончился. Посмотрите на цены в Европе, посмотрите на необходимость инвестиций, посмотрите на износ базовой инфраструктуры, необходимость ввода мощностей новых". Алмасадам Саткалиев

Если для газификации этих регионов использовать собственные ресурсы, то это, по словам министра, возможно лишь только после ввода газоперерабатывающих мощностей где-то после 2027-2028 годов.

"Раньше – из России. Для коммунально-бытового сектора, для населения, для промышленности уже при расчете своих планов по газификации, безусловно, нужно рассчитывать уже цены газа не по внутренним ценам, а те, которые будут к тому времени, которые сложатся на тот период". Алмасадам Саткалиев

На этом же заседании он заявил, что осенью-зимой 2024 года казахстанская инфраструктура будет готова к транзиту российского газа в Узбекистан.