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Происшествия

В Алматы загорелась крыша двухэтажного кафе

В Алматы загорелась крыша двухэтажного кафе, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 11:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматы 8 января 2025 года загорелось двухэтажное кафе. Огнеборцам удалось локализовать возгорание, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, пожар произошел в кафе, расположенном в Бостандыкском районе по ул. Сатпаева.

"В эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание... Пожар локализован. Силами МЧС проводится работа по ликвидации горения, а также разбор и проливка конструкции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании посетителей не было, персонал заблаговременно эвакуировался.

"Обстоятельства инцидента уточняются", – добавили в МЧС.

Обновлено в 11:04

В ведомстве подчеркнули, что оперативно прибывшие огнеборцы не дали распространиться огню.

"Ликвидировали горение на кровле на предварительной площади 20 кв. м. Пострадавших нет", – уточнили в МЧС.

7 января 2025 года в Каскелене тушили бутик по продаже парфюмерии, расположенный на территории рынка "Жер-Ана". В результате пожара пострадала гражданка 1996 г.р., которая получила термические ожоги.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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