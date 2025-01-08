В Алматы загорелась крыша двухэтажного кафе

В Алматы 8 января 2025 года загорелось двухэтажное кафе. Огнеборцам удалось локализовать возгорание, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, пожар произошел в кафе, расположенном в Бостандыкском районе по ул. Сатпаева.

"В эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание... Пожар локализован. Силами МЧС проводится работа по ликвидации горения, а также разбор и проливка конструкции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании посетителей не было, персонал заблаговременно эвакуировался.

"Обстоятельства инцидента уточняются", – добавили в МЧС.

Обновлено в 11:04

В ведомстве подчеркнули, что оперативно прибывшие огнеборцы не дали распространиться огню.

"Ликвидировали горение на кровле на предварительной площади 20 кв. м. Пострадавших нет", – уточнили в МЧС.

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