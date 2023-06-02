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Президент Евросовета рассказал о разговоре с Токаевым

Президент Евросовета опубликовал в Twitter фото с Токаевым Фото: Twitter/Charles Michel
Президент Европейского Совета Шарль Мишель опубликовал в Twitter фотографию с президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Шарль Мишель написал, что во время беседы обсуждалось сотрудничество в ключевых областях — транспорт, связь и сырье.

По словам главы Евросовета, вместе "мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми".


Встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем глава государства провел 2 июня 2023 года в Чолпон-Ате.

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