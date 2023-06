Президент Евросовета рассказал о разговоре с Токаевым

Шарль Мишель написал, что во время беседы обсуждалось сотрудничество в ключевых областях — транспорт, связь и сырье.

По словам главы Евросовета, вместе "мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми".

With President @TokayevKZ highlighted the depth of our cooperation in key areas - transport, connectivity and critical raw materials.



Together we make our societies greener and more digital.



We also discussed the fallout of Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/mL75QfVvWl