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Председатель Евросовета решил досрочно уйти с поста

Президент Европейского совета Шарль Мишель будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне. Для этого ему придется досрочно покинуть занимаемый пост, сообщает Zakon.kz.

Представитель Мишеля подтвердил это заявление Politico.

Мишель планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля, если он будет избран. Это означает, что лидерам ЕС придется искать преемника на его освободившийся пост в Совете.

Если они этого не сделают, встречи возглавит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна возьмет на себя очередное председательство в Совете ЕС в июле.

"Этот сценарий – бесконтрольное правление Орбана в Совете Безопасности в течение шести месяцев сразу после европейских выборов 2024 года — является одним из тех, которых большинство из других 26 лидеров стран ЕС отчаянно пытались бы избежать, учитывая эскалацию напряженности между ними и Орбаном", – говорится в статье.

Это первый раз, когда действующий президент Совета будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Мишель должен был остаться на своем посту до конца ноября, когда должна была быть создана новая Коллегия уполномоченных. Хотя шаг Мишеля не является нарушением с юридической точки зрения, он оказывает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку у них обычно есть больше времени для действий и дел во время дележа высших должностей, который всегда происходит после пятилетних выборов в ЕС.

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