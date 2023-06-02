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Юлия Путинцева выбыла из открытого чемпионата Франции

Выбыла из открытого чемпионата Франции Фото: ktf.kz
Юлия Путинцева завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив американке Слоан Стивенс, сообщает Zakon.kz.

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Поединок продлился три сета и завершился со счетом 3:6, 6:3, 2:6, передает пресс-служба ФТК.

Американка - 30-я ракетка мира, чемпионка US Open 2017 и финалистка "Ролан Гаррос 2018".

Теннисистки провели на корте 2 часа и 20 минут. За это время Путинцева реализовала пять брейк-пойнтов из 17.

В ФТК считают, что травма, полученная в начале третьего решающего сета, помешала Юлии затем бороться в каждом розыгрыше.

Ранее стало известно, что на теннисном "Челленджере" в США пройдет казахстанское дерби.

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