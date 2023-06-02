Подробности суицида школьницы в СКО рассказали очевидцы

Подробности гибели девятиклассницы в Петропавловске стали известны благодаря очевидцам, сообщает Zakon.kz.

Возможной причиной, толкнувшей девятиклассницу на прыжок с крыши, могли стать проблемы в семье, передает Almaty.tv.

Перед гибелью 15-летнюю школьницу заметили жители соседнего дома и сразу вызвали полицию.

"102 долго не брали трубку, потом ответили. После, мы все сюда побежали, чтобы как-то предотвратить этот несчастный случай, но мы не успели. Мы пообщались с ее учителем английского языка, и она сказала, что девочка плакала на уроке, была встревожена и сказала, что у нее какие-то неприятности в семье", - рассказала подробности жительница города Юлия Андроненко.

В школе утверждают, что девушка была примерной и училась на отлично. Ее гибель стала для всех шоком.



"Именно в этот день у нас была подготовка к линейке. Она с классом украшала свой кабинет, была репетиция, фотосессия, где она фотографировалась. Ребенок был жизнерадостный. Предпосылок никаких не было, никто не мог предвидеть данную ситуацию. Последним уроком была физическая культура, где она играла в баскетбол, волейбол. Мы просматривали видеокамеры после этого, ребенок был абсолютно жизнерадостным", - отметила директор городской СШ № 40 Роза Мурзатаева.

Школа находится всего паре сотен метров от дома, на чью крышу забралась школьница.



Почему школьница решилась на такой отчаянный шаг - выясняют полицейские.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст.105 УК РК "Доведение до самоубийства". Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Пресс-секретарь ДП СКО Мадина Ергалиева

Согласно официальным статданным, в прошлом году в Казахстане количество самоубийств снизилось на 7%, а число попыток суицида на 17,5%. С начала же этого года счеты с жизнью свели уже свыше 500 человек.

Школьница прыгнула с крыши многоэтажного дома в Петропавловске 31 мая.

