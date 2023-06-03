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Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 70

Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 70 Фото: pixabay
Число погибших в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Индии достигло 70, передает Zakon.kz.

Более 350 человек пострадали, пишет Press Trust of India со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. По предварительной информации, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

Спасательная операция на месте ЧП продолжается в условиях наступившей темноты. По словам официальных лиц, более 350 человек уже доставлены в больницы по всему округу, все частные и государственные медучреждения в близлежащих районах приведены в состояние готовности.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 179 пострадавших.

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Константин Вноровский
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