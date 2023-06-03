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Июльские звездопады: когда можно будет поохотиться на метеоров

Июльские звездопады: когда можно будет поохотиться на метеоров Фото: pixabay
Астрономы готовятся наблюдать два метеорных потока в середине лета, сообщает Zakon.kz

Южные дельта-Аквариды

Метеоры Южных дельта-Акварид довольно тусклые, поэтому наблюдать за ними сложно. В 2023 году наблюдениям будет мешать почти полная Луна. Однако увидеть Южные дельта-Аквариды можно будет во время пика Персеид. Метеор будет лететь из южной части неба, где находится созвездие Водолея.

  • Период активности: 12 июля – 23 августа
  • Пик: 30 июля
  • Интенсивность: 25 метеоров в час
  • Освещенность Луны: 89%
  • Расположение радианта: созвездие Водолея
  • Родительское тело: комета 96P/Макхольца
  • Где наблюдать: в обоих полушариях

Персеиды

Лучшим метеорным потоком в Северном полушарии считаются Персеиды. Они достигают пика активности во время августовских ночей, а наблюдать за ними лучше всего с полуночи до рассвета. В 2023 году Луна не помешает наблюдениям, поскольку будет находиться в фазе убывающего серпа. Это значит, что при хорошей погоде есть вероятность увидеть до 100 метеоров в час.

  • Период активности: 17 июля – 24 августа
  • Пик: 13 августа
  • Интенсивность: 100 метеоров в час
  • Освещенность Луны: 10%
  • Расположение радианта: созвездие Персея
  • Родительское тело: комета 109/Р Свифта – Туттля
  • Где наблюдать: в Северном полушарии

Лучшие места для наблюдений за метеорами – это горы или места, расположенные вдали от крупных городов. В черте города звездопады практически не видны. Чтобы увидеть метеорный поток, необходимо отъехать на 30 километров от населенных пунктов и на 100 километров от крупных городов. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения и тем больше падающих звезд можно увидеть.

Чтобы увидеть максимальное количество метеоров, необходимо ясное небо – облака, дождь или снег могут испортить наблюдения. Поэтому лучше заранее посмотреть прогноз погоды.

  • Следует тепло одеться, даже если за окном лето. Можно легко замерзнуть, ожидая появления метеоров, поэтому лучше всего взять теплую одежду, плед, горячий чай или кофе.
  • Рекомендуется также взять с собой шезлонг: во время охоты за метеорами требуется постоянно смотреть вверх, поэтому лучше всего наблюдать за метеорными потоками лежа на спине.
  • Лучше всего использовать красный фонарик. В отличие от обычных фонариков, фонарь с красным светом сохранит ночное зрение.
  • Не рекомендуется пользоваться мобильным телефоном, поскольку яркий экран мешает адаптации глаз к темноте.

Ранее мы писали о звездопаде Лириды и метеорном потоке Ариетиды, который можно было увидеть с 20 мая, а максимум потока Ариетиды — 7 июня. Ожидаются до 60 метеоров в час.

Большая их часть влетит в атмосферу Земли днем, поэтому видна не будет. Но наблюдатели их слушают – ловят моменты падения в радиодиапазоне.

Метеоры потока Ариетид, которые не выпали днем, можно заметить примерно за час до восхода Солнца. Радиант потока в созвездии Овна. 

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