Столкновение поездов в Индии: погибших уже более 200

Число жертв в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Индии существенно увеличилось. Их уже насчитывается 207 человек, пострадавших - 900, сообщает Zakon.kz

По информации газеты The Indian Express спасательная операция продолжается, к поискам людей привлекли собак-ищеек..

Министр путей сообщения распорядился провести расследование.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. По предварительной информации, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.