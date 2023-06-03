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Столкновение поездов в Индии: погибших уже более 200

Столкновение поездов в Индии: погибших уже более 200 Фото: indianexpress.com
Число жертв в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Индии существенно увеличилось. Их уже насчитывается 207 человек, пострадавших - 900, сообщает Zakon.kz

По информации газеты The Indian Express спасательная операция продолжается, к поискам людей привлекли собак-ищеек..

Министр путей сообщения распорядился провести расследование.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. По предварительной информации, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

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Елена Вебер
Индия
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