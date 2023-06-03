Премьер провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии

Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана и Евросоюза в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что Казахстан выражает заинтересованность в дальнейшем углублении инвестиционного партнерства и расширении взаимной торговли с Евросоюзом. Особое внимание в последние годы уделяется сотрудничеству в области критически важных сырьевых материалов.

Алихан Смаилов напомнил, что на прошлогодней конференции COP-27 был подписан Меморандум о сотрудничестве в этом направлении с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Недавно в Алматы состоялся обмен планами на реализацию данного Меморандума с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Документ предусматривает практические меры по укреплению нашего партнерства в реальных секторах экономики, ключевым элементом которого является внедрение "зеленых" технологий. Это, несомненно, придаст дополнительный импульс реализации наших общих целей в этой области", – сказал премьер-министр.

Марош Шефчович в свою очередь подчеркнул готовность Евросоюза продолжать практическую реализацию всех ранее достигнутых договоренностей.

"Мой визит в республику подтверждает, что мы в Европейском союзе видим Казахстан как очень важного стратегического партнера. Мы рады увеличению нашего взаимного товарооборота и гордимся быть одним из крупнейших инвесторов в вашу страну. В рамках моего визита все встречи с вашими министрами проходили успешно. Мы обсуждали общие проекты, над которыми можем работать вместе. У нас общая повестка в части того, как установить еще более тесное сотрудничество", – сказал Марош Шефчович.

В четверг, 1 июня, в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

