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Законодательство РК

СМИ: Задержали замдиректора рынка "Алтын Орда"

Алтын Орда Фото: Zakon.kz
Распространилась информация о якобы задержании замдиректора рынка "Алтын Орда", сообщает Zakon.kz.

По информации редакции "Пятого региона", задержание произошло утром 2 июня.

Согласно информации полиции, они получили сообщение о присутствии вооруженных людей в автомобиле марки BMW, которое было передано в дежурную часть УП Карасайского района. Среди лиц, задержанных в результате, оказался заместитель директора УТК "Алтын Орда".

Полиция также уведомила о начале досудебного расследования по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" (статья 287 УК РК).

Однако представители пресс-службы рынка сообщили, что у задержанных охранников имеются все необходимые разрешительные документы на ношение оружия.

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