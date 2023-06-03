СМИ: Задержали замдиректора рынка "Алтын Орда"

Распространилась информация о якобы задержании замдиректора рынка "Алтын Орда", сообщает Zakon.kz.

По информации редакции "Пятого региона", задержание произошло утром 2 июня.

Согласно информации полиции, они получили сообщение о присутствии вооруженных людей в автомобиле марки BMW, которое было передано в дежурную часть УП Карасайского района. Среди лиц, задержанных в результате, оказался заместитель директора УТК "Алтын Орда".

Полиция также уведомила о начале досудебного расследования по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" (статья 287 УК РК).

Однако представители пресс-службы рынка сообщили, что у задержанных охранников имеются все необходимые разрешительные документы на ношение оружия.