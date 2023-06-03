Казахстанец стал бронзовым призером Гран-при по дзюдо

В столице Таджикистана Душанбе стартовал турнир Гран-при по дзюдо. В первый день соревнований казахстанский дзюдоист Сунгат Жубаткан завоевал бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

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В своей весовой категории до 66 кг он прошел дебютный раунд, победив израильского соперника, а затем во втором туре одолел хозяина соревнований, Нурали Эмомали.

В четвертьфинале Сунгат потерпел поражение от российского дзюдоиста Мурада Шопанова, но затем в утешительной схватке одолел представителя Великобритании.

В поединке за бронзовую медаль Жубаткан одержал победу над Адрианом Нето Чинарро из Испании.

Медаль Сунгата Жубаткана стала первой для казахстанской сборной на этом турнире.

В Гран-при принимают участие 315 спортсменов из 40 стран. Мировой старт продлится до 4 июня.

