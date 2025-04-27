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Спорт

Мейирлан Максим стал бронзовым призером чемпионата Азии по дзюдо

дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 14:57 Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по дзюдо Мейирлан Максим завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

Дзюдоист поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 90 килограммов. Медаль ему принесла победа в схватке за третье место над Умедом Раджабовым из Таджикистана.

Отметим, что в этом же весе за третье место поборолся казахстанец Ермахан Ануарбеков. Однако он уступил Комею Кавабате из Японии.

В активе нашей сборной теперь четыре медали. Ранее "бронзу" завоевали Галия Тынбаева (до 48 кг), Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Бакыт Кусакбаева (до 57 кг).

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Андрей Дюсупов
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