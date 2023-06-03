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Узбекистанский лоукостер запускает рейсы в Казахстан

самолет Фото: Zakon.kz
Узбекистанский лоукостер "My Freighter" (Centrum Air) запускает рейсы по маршруту Алматы – Ташкент, сообщает Zakon.kz.

В рамках работы по увеличению количества международных рейсов, а также реализации режима "открытое небо", Комитетом гражданской авиации Казахстана совместно с авиационными властями Узбекистана проработал вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов узбекистанской низкобюджетной авиакомпанией "My Freighter" (Centrum Air) в Казахстан.

Так, авиакомпания "My Freighter" планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Ташкент с 5 июня 2023 года с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда и пятница) на воздушных судах типа А-320.

"Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, а также повлияет на увеличение конкуренции и снижение стоимости авиабилетов".МИИР РК

В парке авиакомпании имеется 5 воздушных судов (Airbus - 319, Airbus - 320, Boeing - 747).

Когда лучше покупать билет на самолет, рассказал глава Air Astana.

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