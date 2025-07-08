Казахстанская авиакомпания запускает прямой рейс Алматы – Минск

Казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый прямой международный маршрут Алматы – Минск – Алматы с 10 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, билеты уже в продаже.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Среди ключевых преимуществ нового направления – отсутствие пересадок, оптимальное расписание, современный авиапарк, а также доступные тарифы. По данным компании, рейсы подойдут как для туристических поездок, так и для деловых визитов.



Пассажирам предоставляется возможность путешествовать всей семьей, включая перевозку багажа и ручной клади. Также предусмотрены удобные стыковки с другими городами Казахстана, что делает маршрут доступным для пассажиров из разных регионов страны.

Билеты уже в продаже – на официальном сайте www.scat.kz, через онлайн-сервисы и в авиакассах.

Ранее сообщалось, что глава ИКАО оценил лидерство Казахстана в авиации Центральной Азии.

