Казахстанская авиакомпания запускает прямой рейс Алматы – Минск
Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, билеты уже в продаже.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
Среди ключевых преимуществ нового направления – отсутствие пересадок, оптимальное расписание, современный авиапарк, а также доступные тарифы. По данным компании, рейсы подойдут как для туристических поездок, так и для деловых визитов.
Пассажирам предоставляется возможность путешествовать всей семьей, включая перевозку багажа и ручной клади. Также предусмотрены удобные стыковки с другими городами Казахстана, что делает маршрут доступным для пассажиров из разных регионов страны.
Билеты уже в продаже – на официальном сайте www.scat.kz, через онлайн-сервисы и в авиакассах.
Ранее сообщалось, что глава ИКАО оценил лидерство Казахстана в авиации Центральной Азии.