Управление градостроительного контроля Алматы опровергло слухи о задержании своих сотрудников
Фото: freepik
В соцсетях распространилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких человек из руководства Управления градостроительного контроля города Алматы. В самом же управлении информацию опровергли, сообщает Zakon.kz.
"Управление градостроительного контроля города Алматы сообщает, что информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления, не соответствует действительности", – ответило руководство ведомства.
Они также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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