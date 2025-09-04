Перестановки в акимате Алматы: назначен новый глава Управления градостроительного контроля

В Алматы назначен новый руководитель Управления градостроительного контроля города, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 сентября 2025 года, советник акима Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин написал в Telegram-канале:

"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды руководителем Управления градостроительного контроля Алматы назначен Олжас Тулебаев".

Олжас Булатович родился 29 октября 1988 года в Ушарале Алакольского района Алматинской области. В 2009 году окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию, в 2020 году – Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Б. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в Алматы мастером в ТОО "Ауыл Құрылысы", где дослужился до инженера, а потом до заместителя генерального директора. С 2012 года занимал различные должности в органах государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования. С 2016 по 2019 год возглавлял подразделения по контролю перепланировки, реконструкции, а также архитектурно-строительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам.

С 2020 года работал заместителем руководителя Управления градостроительного контроля Алматы.

2 сентября 2025 года стало известно, что аким Алматы Дархан Сатыбалды сменил акима Алатауского района. Им стал Данияр Кирикбаев.