#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
События

Перестановки в акимате Алматы: назначен новый глава Управления градостроительного контроля

Олжас Тулебаев, новый руководитель Управления градостроительного контроля Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 14:39 Фото: Telegram/ilzat_akchurin
В Алматы назначен новый руководитель Управления градостроительного контроля города, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 сентября 2025 года, советник акима Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин написал в Telegram-канале:

"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды руководителем Управления градостроительного контроля Алматы назначен Олжас Тулебаев".

Олжас Булатович родился 29 октября 1988 года в Ушарале Алакольского района Алматинской области. В 2009 году окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию, в 2020 году – Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Б. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в Алматы мастером в ТОО "Ауыл Құрылысы", где дослужился до инженера, а потом до заместителя генерального директора. С 2012 года занимал различные должности в органах государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования. С 2016 по 2019 год возглавлял подразделения по контролю перепланировки, реконструкции, а также архитектурно-строительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам.

С 2020 года работал заместителем руководителя Управления градостроительного контроля Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 14:39
Новым замакима Алматы стал госинспектор Администрации президента

2 сентября 2025 года стало известно, что аким Алматы Дархан Сатыбалды сменил акима Алатауского района. Им стал Данияр Кирикбаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МИД Казахстана выступил с заявлением после новостей о задержании министра
События
15:28, Сегодня
МИД Казахстана выступил с заявлением после новостей о задержании министра
Назначен новый руководитель "Казселезащиты"
События
15:18, Сегодня
Назначен новый руководитель "Казселезащиты"
Информацию о задержании министра иностранных дел и предпринимателя опровергли
События
15:06, Сегодня
Информацию о задержании министра иностранных дел и предпринимателя опровергли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: